Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı korumanın devam etmesi için yeniden ülke genelinde hatırlatma dozu uygulanacağını söyledi.

Kuipers, sağlık uzmanları danışma heyetinin tavsiyesi üzerine Eylül ayının ortasından itibaren 12 yaşın üstündekilere hatırlatma dozu yapılacağını kaydetti.

Haziran'ın ortasından beri vakalarda artış var

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) COVID-19 aşısının geliştirilen versiyonunu onaylamasının ardından aşılamanın başlayacağına değinen Kuipers, son dozunun üzerinden 3 ay geçen herkesin hatırlama dozu alabileceğine dikkati çekti.

Hollanda'da Haziran ayının ortasından bu yana yükselişe geçen COVID-19 vaka sayıları, Temmuz ayının ortalarında günlük 6 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 238 kişinin testi pozitif çıkarken sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanması durumunda personel eksikliği sebebiyle sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe ediliyor.