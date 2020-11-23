Yaşamını yitiren balıkçıların Yemen vatandaşı olduğu duyuruldu.

Fırtına, dün gece Puntland eyaletinin Bosaso ve Hafun bölgelerinde etkili olmuştu.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar bölgedeki ev ve yolları da tahrip etti.