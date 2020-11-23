Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de tekne alabora oldu: 8 ölü
Somali'de meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle bir tekne alabora oldu, 8 balıkçı hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren balıkçıların Yemen vatandaşı olduğu duyuruldu.
Fırtına, dün gece Puntland eyaletinin Bosaso ve Hafun bölgelerinde etkili olmuştu.
Şiddetli yağmur ve rüzgarlar bölgedeki ev ve yolları da tahrip etti.
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