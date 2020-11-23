Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman enerji şirketi RWE'den 727 milyon euroluk hisse satışı
[Fotoğraf: Reuters]
Şirket, İngiltere'deki Humber Gateway deniz üstü rüzgar enerjisi santralinde bulunan yüzde 49'luk hissesini 727 milyon euroya Greencoat şirketine satmak için anlaştı.
RWE, portföyündeki 219 megavatlık rüzgar santralinin işletmecisi olarak kalmaya devam edecek.
Şirketin, diğer yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak amacıyla söz konusu hisse satışını gerçekleştirdiği açıklandı.
RWE, 2022'nin sonuna kadar 5 milyar euro yatırım yaparak yenilenebilir enerji portföyünü 13 gigavattan fazla genişletmeyi hedefliyor.
727 milyon euroluk hisse satışı, RWE'nin denetim kurulunun onayının alınmasının ardından 15 Aralık'a kadar tamamlanacak.
Etiketler: Rüzgar Enerjisi Enerji Enerji Piyasası
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