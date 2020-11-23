Tunus'ta ilki düzenlenen Siyasi Diyalog Forumu'nun geçen hafta sona ermesinin ardından ikinci toplantı Libya'da yapılıyor.

BM Libya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams'ın da katıldığı toplantı video konferans şeklinde düzenleniyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, BM'nin, Başkanlık Konseyi Başkanı'nın yanı sıra Başbakan ve yardımcılarının seçilmesi için gerekli mekanizmayı oluşturduğunu söyledi.

İlk toplantıda seçim tarihi netleşti

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen toplantı, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir hafta ertelenmişti.

Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarına Libya hükümetinden temsilcilerin yanı sıra gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nden temsilciler de var.