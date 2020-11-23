Seçime katılım oranının yüzde 38 ila 40 arasında olduğu duyuruldu.

İlk geçici sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Ülkede güvenlik endişesiyle 21 bin oy verme merkezinden 1300'ü açılmamış, toplamda 350 bin kişi oy kullanamamıştı.

10 bin 652 milletvekili adayı

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de dahil cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarıştı.

Meclisteki 127 koltuk için de 10 bin 652 kişi aday oldu.

Ülkede ilk kez yurt dışındaki seçmenler de oy kullandı. Buna göre 22 ülkedeki 23 bin 108 Burkina Faso vatandaşının oy kullanması için sandık kuruldu.