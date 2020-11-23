Belarus’ta, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Başkent Minsk’in farklı mahallelerinde toplanan göstericiler yolları keserek trafik akışını engelledi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, polisin, direnen ve asayişi bozan protestoculara özel araçlarla müdahale ettiğini ve bu kişileri gözaltına aldığını açıkladı.

Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 345 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutulmaya devam edecek." dedi.

Sabotaj girişimi

Protesto eylemleri dahilinde ülkenin Borisov, Krupsk ve Derjinsk bölgelerinden geçen tren raylarına sabotaj girişiminde bulunuldu.