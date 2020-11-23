Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy iyileşti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, test sonucunun negatif çıktığını ve normal şekilde çalışmaya başladığını ifade etti.
Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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