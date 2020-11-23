Cuburi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "BM Irak Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması’nı desteklediklerini ve bunun somut şekilde gerçekleştirilmesi için merkezi hükümete güçlü destek sunacaklarını ifade etti."dedi.

Evlerine dönmeyi bekleyen Sincarlı Arap ve Yezidilere destek için çaba harcanacağını ifade eden Cuburi, BM Irak Temsilciliği'nin Musul’a bağlı Sehil Ninova’daki Hiristiyan ve Şebeklerin durumunu da yakından takip ettiğini kaydetti.

Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugay ı da 3 gün önce Sincar'a yerleşmişti.