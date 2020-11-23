Söz konusu aşı, muadillerinden daha ucuz olmasının yanı sıra daha kolay muhafaza edilerek dünyanın farklı noktalarına daha rahat ulaştırılabilecek.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Dr. Andrew Pollard, "Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin yaklaşık yüzde 90 etkili olabileceğini bulduk. Bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariki ile daha fazla kişiye aşı yapılabileceğini gördük." dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı: Gerçekten çok mutluyum

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise hükümet olarak başından beri destekledikleri Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.

Hancock, "Gerçekten çok mutluyum, doğru dozdaki aşının yüzde 90'a kadar etkili olabileceğini gösteren bu verileri memnuniyetle karşılıyorum. Bu aşının, daha önce başarılı sonuçlar elde edildiği açıklanan Pfizer aşısı gibi -70 derecede saklanması gerekmiyor." diye konuştu.

Başbakan Johnson'dan tebrik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'daki paylaşımında, "Oxford aşısının denemelerde çok etkili olduğu bilgisi inanılmaz, heyecan verici bir haber. Önümüzde daha güvenlik kontrolleri var, ancak bunlar harika sonuçlar. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'daki parlak bilim adamlarımıza ve denemelerde gönüllü olan herkese tebrikler." ifadelerine yer verdi.