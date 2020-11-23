Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya genelinde vaka sayısı 59 milyonu aştı
[Fotoğraf: AA]
Dünya genelinde koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 59 milyon 27 bin 330 oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında ABD, 12 milyon 589 bin 88 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 140 bin 312 ile Hindistan, 6 milyon 71 bin 401 ile Brezilya, 2 milyon 140 bin 208 ile Fransa, 2 milyon 114 bin 512 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 512 bin 45 ile İngiltere, 1 milyon 408 bin 868 ile İtalya, 1 milyon 370 bin 366 ile Arjantin, 1 milyon 248 bin 417 ile Kolombiya ve 1 milyon 41 bin 875 ile Meksika izledi.
"Worldometers" internet sitesine göre, COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 394 bin 240 kişi hayatını kaybetti, 40 milyon 792 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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