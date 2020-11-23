Başbakan Ahmed, Tigray bölgesindeki operasyonun son aşamaya geldiğini açıkladı.

Ahmed, bölge sakinlerinden, suçluların adalete teslim edilmesi için destek istedi.

Ülkede Ulusal Savunma Güçleri, Dansha, Humera, Shire, Shiraro, Axum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher, Mehoni ve Korem'den sonra Idaga Hamus'da da kontrolü sağladı.

[Çatışmalardan kaçan çok sayıda Etiyopyalı, Sudan'a geçiyor. | Fotoğraf: Reuters]

Başbakan Ahmed, operasyonda kararlı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini açıklamıştı.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayri meşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.