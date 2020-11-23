Necla Çakmaklı uzun yıllar Almanya'da çalıştı ve emekli oldu.

Emekliliğinin ardından yılın bir bölümünü Türkiye'de bir kısmını Almanya'da geçirmeye başladı.

Almanya'da iken çocukları ile sık sık telefonla görüşüyordu.

Berlin'de yaşayan ve 4 yıl önce ayağından ameliyat olan 87 yaşındaki Necla Çakmaklı ile kızının irtibatı ilk o zaman koptu.

Yıldız Çelik annesini bulmak için önce Almanya'daki tanıdıklarından yardım istedi sonra da Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğuna başvurdu.

Emekli öğretmen Yıldız Çelik son 3 yılı annesini aramakla geçirdi ama işi hiç kolay olmadı. Çünkü annesi Alzheimer olmuş bakımevine yerleştirilmişti.

Bakımevi yönetimi de, vasi atanan kişi de Necla Çakmaklı'nın ailesine ulaşmamıştı.

Yıldız Çelik'in 3 yıl süren mücadelesi bu yılın başında sonuç verdi, annesinin izine şehir merkezine uzak bir bakımevinde rastlandı.

O büyük buluşmada anne ile kızı hasret giderdi, duygu dolu anlar yaşandı.

Yaklaşık 2 hafta süren işlemlerin ardından Necla Çakmaklı kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü.