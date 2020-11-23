839 kişinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, aktivistler göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürüyor.

Uganda polisi, salgın tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiğini ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için çarşamba günü gözaltına alındığını açıklamıştı.

[Gözaltına alınan Robert Kyagulanyi polis aracında | Fotoğraf: Reuters]

Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.