Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de güvenlik noktasına bombalı saldırı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da seçim konuşmaları yapılması planlanan havalimanı yolu üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Bölgedeki polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden Adde Havalimanı'na giden yol üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı yapıldı.
Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yerel medyada saldırının intihar eylemi olduğu ileri sürüldü.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta düzenleneceği ülkede, adayların bugün havalimanında seçim konuşmalarını yapması planlanıyordu.
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