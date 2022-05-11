Bölgedeki polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden Adde Havalimanı'na giden yol üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel medyada saldırının intihar eylemi olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta düzenleneceği ülkede, adayların bugün havalimanında seçim konuşmalarını yapması planlanıyordu.