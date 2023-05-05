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Dünya
AA 05.05.2023 11:26

Somali'de Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıkladı.

Somali'de Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı

Barre, mecliste yaptığı konuşmada, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar neticesinde örgütün saldırılarının yüzde 70 azaldığı bilgisini paylaştı.

Askerlerin Eş-Şebab'a karşı "paha biçilemez fedakarlık" ortaya koyduğunu kaydeden Barre, ülkenin güvenli hale gelmeye başladığını vurguladı.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.

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