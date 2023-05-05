Somali'de Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı

Barre, mecliste yaptığı konuşmada, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar neticesinde örgütün saldırılarının yüzde 70 azaldığı bilgisini paylaştı.
Askerlerin Eş-Şebab'a karşı "paha biçilemez fedakarlık" ortaya koyduğunu kaydeden Barre, ülkenin güvenli hale gelmeye başladığını vurguladı.
Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken terör örgütü, sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.
Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.