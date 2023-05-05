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AA
HABER GİRİŞ
05.05.2023 11:16
, 05.05.2023 11:18
SON GÜNCELLEME
05.05.2023 11:18
Wagner mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut’tan çekiliyor
Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
[Fotograf: AA]
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