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Dünya
AA 05.05.2023 11:14

Kolombiya, ABD ile düzensiz göçmenlerin iadesi programını geçici olarak askıya aldı

Kolombiya, ABD-Meksika sınırında yakalanan Kolombiya vatandaşı düzensiz göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesine ilişkin programını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Kolombiya, ABD ile düzensiz göçmenlerin iadesi programını geçici olarak askıya aldı
[Fotograf: AP]

Kolombiya Göç Ajansı Müdürü Carlos Fernando Garcia, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararı ABD otoritelerinin göçmenlere muamelesini protesto etmek için aldığını bildirdi.

Garcia, Kolombiyalı yasa dışı göçmenlere iyi muamelede bulunulmasına ilişkin taahhüdün, ABD göç otoriteleri ile yapılan anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti.

Kolombiya vatandaşlarının göçmen merkezlerinde ve geri gönderme uçuşlarında kötü muameleye maruz kaldığını kaydeden Garcia, hükümetin programı askıya alma kararında bu faktörün öne çıktığını vurguladı.

Garcia, ABD İç Güvenlik Bakanlığınca Kolombiyalı göçmenlerin geri gönderilmesi için planlanan 1 ve 2 Mayıs tarihli uçuşların karar sonrası iptal edildiğini duyurdu.

1-7 Mayıs'ta ABD-Meksika sınırında yakalanan çoğunluğu kadın ve çocuk 1200 Kolombiyalı göçmenin geri gönderilmesi planlanıyordu.

Kasım 2022'den bu yana ABD’nin geri gönderdiği Kolombiyalı göçmenlerin sayısında artış yaşandı. Daha önce ayda bir-iki kez yapılan uçuşlar, son dönemde 20'ye yükseldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması verilerine göre, 2022’de ülkeye girmeye çalışan Kolombiyalı düzensiz göçmenlerin sayısı 125 binden fazlayken bu sayı 2021'de 6 bin civarındaydı.

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