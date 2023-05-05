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Dünya
CBC News, Sputnik 05.05.2023 10:52

Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

ABD'de Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doktorlar, anne karnındaki bebeğe ameliyat yaparak ülkenin tıp tarihine geçti. Ameliyat başarıyla sonuçlandı, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı

Doktorlar, ABD'nin Boston kentinde ülkenin tıp tarihine geçecek bir ameliyata imza atarak anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı gerçekleştirdi.

Louisiana'da yaşayan Derek ve Kenyatta Coleman çifti, rutin kontrol için gittikleri hastanede doktorların olağan dışı bir şey fark ettiğini öğrendi.

Yerel basının aktardığına göre doktorlar, bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu keşfetti.

Bebeğin beynini gözlemleyen doktorlar, malformasyonun tehlikeli bir biçimde büyüdüğünü aktardı.

Normal bir hamilelik süreci geçirdiğini düşünen anne Kenyatta'nın, karnındaki bebeği doğurmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu.

Çiftin onay vermesiyle ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu işlem, ABD'de anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti.

2018 yılında da Rus doktorlar, Tümen şehrinde anne karnındaki çocuğa beyin ameliyatı yapmışlardı.

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