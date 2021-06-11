Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 10 militan öldürüldü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 10 militan öldürüldü.
Somali ordu radyosunun haberinde, ülkenin ortasındaki Hiiraan bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda Eş-Şebab üyesinin de yaralı olarak kaçtığı belirtildi.
Hirshabelle eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik yürütülen operasyonun devamı niteliğindeki Hiiraan operasyonunda hiçbir askerin zarar görmediği öğrenildi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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