İngiltere’de halk sağlığı yetkilileri 21 Haziran'da son koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceğini söyledi.

26 Şubat’tan beri en yüksek rakama ulaşıldı

Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 vaka görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen COVİD-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu açıklandı.

Vakaların çoğu ‘Delta’ varyantı

Ülkede yeni COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Hükümet, 21 Haziran'a kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü yetişkinlerin aşılanmasını tamamlamayı amaçlıyor.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan dördüncü aşamada ise koronavirüs önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.