Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de askeri konvoya saldırı: En az 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker hayatını kaybetti.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkent Mogadişu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balad kenti yakınlarında yola döşenen bomba, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığı saldırıda en az 7 asker öldü.
Milletvekili ve meclis başkanlığı seçimlerinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanan ülkede son aylarda terör saldırıları da artışa geçti.
Eş-Şebab, kentlerde ve kırsalda sık sık siyasileri ve komutanları hedef alıyor.
Etiketler: Somali
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