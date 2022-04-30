İftara, Müslüman liderler ve hükümet yetkililerinin yanı sıra yabancı ülkelerden misafirler de katıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Gondar şehrinde Müslümanları hedef alan saldırıların 3 gün sonrasında düzenlenen iftar programında, kuzeydeki halka destek sloganları atıldı.

Ülkenin önde gelen Müslüman isimlerinden Ebubekir Ahmed, yaptığı açıklamada, Müslümanların ülkede hak ettiği yeri alamadığını belirtti ve son günlerdeki korkunç saldırıların bunun apaçık bir örneği olduğuna dikkati çekti.

[Fotoğraf: AFP]

İftar programının organizatörlerinden Adugnaw Muche, alanda yaklaşık 500 bin kişinin toplandığını ve bu sofranın ülkedeki İslam düşmanı saldırılara bir cevap niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Etiyopya televizyonlarının canlı aktardığı etkinliğin bir benzeri geçen yıl 100 bin kişinin katılımıyla yapılmıştı.