Laptoplar, cep telefonları, modemler, mikrodalga fırınlar ve daha bir sürü elektrikle çalışan cihaz...

Bunlar elektrik tüketimi açısından "vampir cihaz" diye tanımlanıyor.

İngiltere'deki enerji şirketi British Gas'ın yaptığı bir araştırma, bu cihazlara ilişkin çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Buna göre, vampir cihazlar hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2 milyar 200 milyon sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından kullanılıyor; yani 40 milyar Türk lirası.

Bu, hane başına yıllık 3 bin lira elektrik tüketimi demek. Bir başka deyişle, İngiltere'de hane başına ortalama iki aylık elektrik faturası fazladan ödeniyor.

Tasarruf yöntemleri araştırılıyor

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor.

Uzmanlar elektrik tasarrufu için kullanılmadıklarında vampir cihazların fişinin çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Akıllı priz kullanımının yaygınlaştırılması, cep telefonu ya da laptopların şarj süresine dikkat edilmesi de önemli.