ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası Fed'in politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Fed öncülüğünde hazırlanan yüksek faiz ortamı özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısını güçlendirirken, küresel büyüme üzerinde artan riskler de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

Gelecek hafta ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

ABD pay piyasalarında düşüş eğilimi durulmuyor

ABD'de pay piyasaları düşüş eğilimi üst üste dördüncü haftaya taşırken, aylık bazda Nasdaq endeksi Ekim 2008'den, S&P 500 ve Dow Jones endeksi mart 2020'den bu yana en kötü ayı geride bıraktı.

Yüksek faiz ortamının risk algısını yükselttiği ABD'de açıklanan şirket bilançolarındaki karışık görünüm de düşüş eğiliminde hareket eden pay piyasalarına yardımcı olmadı.

Öte yandan, hafta içinde sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere göre, salıdan perşembeye kadar toplam 9,6 milyondan fazla Tesla hissesi sattı.

ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daralırken, ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 3,27, Nasdaq endeksi yüzde 3,93 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

Avrupa'da gözler BoE'ye çevrildi

Avrupa borsaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günü BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika değişimine henüz ayak uydurmamasının pay piyasalarındaki satış baskısını törpüledi.

Bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Asya'da BoJ güvercin kalmaya devam ediyor

Asya tarafında, pay piyasalarında bu hafta Hong Kong borsası pozitif ayrışırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sabit bıraktı. Gelecek haftanın büyük bölümünde Japonya ve Çin piyasalarında tatil olması sebebiyle nispeten sakin bir hafta bekleniyor.

Bu hafta BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yükseltti, büyüme öngörüsünü ise düşürdü.

Öte yandan, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınında haftanın ikinci yarısında gelen olumlu haber akışı Çin piyasalarındaki değer kayıplarının kısmen telafi edilmesinde önemli rol oynadı.

Haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,29 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi küresel piyasalara paralel geriledi

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel gerilerken, gelecek hafta gözler perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

Analistler, bu hafta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontratta vade sonu olması ve küresel piyasalardaki düşük risk iştahıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildi.

Bu gelişmelerle, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,70 azalışla 2.430,55 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 0,74 değer kazanarak 14,8517'ye çıktı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.400 puanın destek, 2.500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.