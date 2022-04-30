Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1249, göstermeyen 8 bin 932 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 47 kişi öldü.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, son 24 saatte tüm vakaların karantina bölgeleri içinde tespit edildiğini, karantina dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşıldığını açıkladı.

Kentte mart ortasında başlayan Omicron vakalarının tetiklediği salgında, ilk kez topluluk içi yayılma kontrol altına alınmış oldu.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın beşinci haftasında olduğu kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Pekin'de tedbirler sıkılaştırılıyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın devam ediyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 48, göstermeyen 6 vaka tespit edildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede son 6 günde 3 tur toplu test uygulandı.

Tüm okullar dünden itibaren tatil edilirken 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili öncesinde tedbirler sıkılaştırılacak.

Pekin Kültür ve Turizm Bürosu, tatilde tüm eğlence ve gösteri merkezlerinin ve internet kafelerin kapatılacağını, sanat eğitimlerinin ve şehir turlarının iptal edileceğini duyurdu.

Ayrıca sinemalar da 30 Nisan ve 4 Mayıs arasında kapalı kalacak.

Öte yandan Pekin şehrinin resmi WeChat hesabından yapılan duyuruda, "5 Mayıs'tan itibaren her türlü kamusal alana ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış COVID-19 testinin negatif sonucunu göstermenin zorunlu olacağı" aktarıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1424 hastalık belirtisi göstermeyen 9 bin 369 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 90 vaka kayıtlara geçti.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 215 bin 667 vaka tespit edildi, 5 bin 22 kişi öldü.