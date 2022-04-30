Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ziyaret ettiği Nursultan'da, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü.

Hayaşi, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşı kınayan BM tasarısına çekimser kalan Kazakistan'dan, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etmesini istedi.

Rusya'nın saldırılarının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu belirten Hayaşi, bunun, "uluslararası düzenin temelini sarsacak ciddi bir soruna" yol açtığını ifade etti.

Tileuberdi de krizin "barışçıl çözümünün sağlanması" kapsamında ülkesinin, Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda diplomatik çaba göstermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakan Hayaşi, Nursultan ziyaretinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Haberde, Tokyo hükümetinin, Çin'in bölgede artırdığı altyapı yatırımlarına karşı Asya ülkeleriyle ekonomik iş birliğini artırmayı hedeflediği de kaydedildi.

Hayaşi'nin, Asya turu kapsamında Özbekistan ve Moğolistan'a gitmesi bekleniyor.