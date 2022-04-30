Changsha şehir merkezindeki çöken binanın enkazında kaç kişinin bulunduğuna ve binanın çökme nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Ekipler şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

[Fotoğraf: AFP]

Düşük güvenlik standartları nedeniyle Çin'de bina çökmeleri nadir görülen bir durum değil.

Ocak ayında da gaz sızıntısı kaynaklı bir patlama nedeniyle Chongqing şehrinde çöken bir binada, bir düzineden fazla kişi hayatını kaybetmişti.