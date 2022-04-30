Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Çin'de 6 katlı bina çöktü
[Fotoğraf: AFP]
Çin'in Changsha şehrinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Changsha şehir merkezindeki çöken binanın enkazında kaç kişinin bulunduğuna ve binanın çökme nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.
Ekipler şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
[Fotoğraf: AFP]
Düşük güvenlik standartları nedeniyle Çin'de bina çökmeleri nadir görülen bir durum değil.
Ocak ayında da gaz sızıntısı kaynaklı bir patlama nedeniyle Chongqing şehrinde çöken bir binada, bir düzineden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Çin
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