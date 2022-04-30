Koronavirüs salgını dünyadaki bir çok dengeyi sarstı.

Milyonlarca insanın salgın sebebiyle eve kapandığı için üretim öncelikleri değişti.

Otomotiv sektörü de dengelerin değişmesinden payını aldı. Otomobiller için üretilen çipler, ev teknolojileri ürünlerinde kullanıldı.

Savaş, çip krizinin çözümünü erteledi

Otomotiv sektöründe 2022 yılı toparlanma ve normale dönüş yılı olarak görülüyordu.

Bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ve bu durum da çip üretimini etkiledi. Çünkü çip üretiminde kullanılan bazı gazların ve madenlerin temini Rusya'dan yapılıyor.

Otomotiv devinde durum ne?

Otomotivde dünya devlerinden birisi de ABD. Ülke, sektöre çözüm üretmek için harekete geçmiş durumda.

Biden yönetimi, ülkedeki çip üretimini artırıp dışa bağımlılığı azaltmak için 52 milyar dolarlık bir paket üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda Intel firması da yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kurmayı planlıyor.

Araba fiyatları arttı

Otomobil fiyatları, daralan piyasadan etkilendi. ABD'de son 1 yılda sıfır araç fiyatları yaklaşık yüzde 15, ikinci el araç fiyatları ise yaklaşık yüzde 40 arttı.

Kamera: Ahmet Bağış

Kurgu: Kaan Alp Atasoy