Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Afrika Birliği askerlerine bombalı saldırı: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu gücü konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti.
Somali polis yetkilisi Osman Ahmed, Mogadişu'da Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) gücü konvoyunu hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini; 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ahmed, "Saldırı, KM4 ve KM5 kavşağında yaşandı. Saldırının, yola yakın bir yere yerleştirilmiş mayının patlamasıyla gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
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