Türkmenistan gazetesinde yayımlanan mektupta, Türkmen-Türk kardeşliğine dikkati çeken Gurbanguli Berdimuhamedov, “Öncelikle Türkmenistan’a ve Türkmen halkına göstermiş olduğunuz derin saygı, Türkmenistan ve Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve çok yönlü iş birliğinin daha da güçlenmesine yönelik yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

Türk halklarının kalkınması, küresel barış, güvenlik, istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için uluslararası toplumun faaliyetlerine aktif katılımın, iki ülkenin ortak tutumu olduğunu belirten Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, 16 Mart'ta doğal afetlerden kaynaklanan acil durumların yönetilmesi ve insani yardım sağlanması konularının ele alındığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ankara Zirvesi'nin önemi vurgulanmalıdır. Kürsüde yapılan konuşmaların yanı sıra Türk devletlerinin liderlerinin öne sürdüğü girişim ve öneriler, ülkelerimizin zor zamanda birbirlerine yardım ve karşılıklı destek sistemi oluşturma yönündeki yaklaşımlarının birliğini gözler önüne serdi."

"Tek millet iki devlet"

Türkmenistan ile Türkiye arasında derin samimiyet ve açıklıkla öne çıkan yapıcı ve ileriye dönük kardeşlik ilişkilerine işaret eden Berdimuhamedov, mektubunda, “Türkmenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde 'tek millet – iki devlet' ilkesinden hareket ettiğini her zaman beyan ediyoruz.” vurgusu yaptı.

İki ülkenin uluslararası öneme sahip girişimleri ve önerilerini karşılıklı desteklediğini ifade eden Berdimuhamedov, “Bu bağlamda, çevrenin korunması, doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin yaygınlaştırılması için ortak çabaları güçlendirmeyi amaçlayan 'Sıfır Atık' girişiminin desteklenmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından başlatılan küresel kampanyanın önemine dikkati çekiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Türkmenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 2022 yılında kabul ettiği ve Türkiye'nin ana sunucusu olduğu, 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesine yönelik kararının ortak sunucusu olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda Sayın Emine Erdoğan’ın bu yıl 30 Mart'ta BM Genel Kurulunun 77. oturumunda yaptığı konuşma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin başarılı bir şekilde uygulanması için uluslararası toplumun çabalarına ve ayrıca büyük ölçekli ve uzun vadeli çevre programlarının uygulanmasına önemli katkı sağlamıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a sağlık ve refah dileği

Türkmenistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin bu tarihi toplantıya başkanlık ettiğini ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin ise Türkiye'nin girişimlerini ve Emine Erdoğan'ın önerilerini destekleyen bir açıklama yaptığını aktaran Berdimuhamedov, "Türkmenistan ile Türkiye arasındaki bu tür bir dayanışma, fikir ve hareket birliği, ülkelerimiz arasındaki gerçek dostluğun ve güvenilir iş birliğinin örneğini teşkil etti." ifadesini kullandı.

Türkmenistan ve Türkiye'de yaşayan halklar arasındaki kardeşlik bağlarının istikrarlı bir şekilde güçlendirilmesinin, diğer devlet halkları arasında yaratıcı ve olumlu bağların gelişmesine katkıda bulunacağını vurgulayan Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a sağlık ve refah, Türk halkına ise barış, mutluluk ve esenlik dileklerinde bulundu.