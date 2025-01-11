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Dünya
AA 11.01.2025 21:14

Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara sürecinden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Ankara sürecinden sonra ilk kez Addis Ababa'yı ziyaret etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, X platformunda yaptığı paylaşımda, Mahmud'un Addis Ababa'da resmi törenle karşılandığını bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mahmud'un Addis Ababa ziyaretinin amacının, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için Etiyopyalı yetkililerle yapılacak diyaloğu pekiştirmek olduğu ifade edildi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri "yeniden kurma ve geliştirme" kararı alındığı belirtildi.

Liderler, bölgesel istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki ilişkilerin, karşılıklı güven ve saygıya dayalı güçlü bir işbirliğiyle pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Somali, 4 Nisan 2024'te, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisini sınır dışı etmiş, ayrıca Somaliland'ın Hargeisa ve Puntland'ın Garowe şehirlerindeki Etiyopya konsolosluklarının kapatılmasını istemişti.

Etiyopya ile Somali arasındaki kriz ve Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı

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