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Dünya
AA 11.01.2025 17:52

Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okul ile Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya el-Beled'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zeyneb el-Vezir Halave Okulunu bombaladı.

Saldırı sonucu ikisi çocuk, ikisi kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Biltaci Caddesi'nde "Hayye" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde sivil savunma ekiplerinin, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralanan iki kişiyi tahliye etmeyi başardığı belirtildi.

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Gazze İnsansız Hava Aracı (İHA) İsrail
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