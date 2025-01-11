Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya el-Beled'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zeyneb el-Vezir Halave Okulunu bombaladı.

Saldırı sonucu ikisi çocuk, ikisi kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Biltaci Caddesi'nde "Hayye" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde sivil savunma ekiplerinin, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralanan iki kişiyi tahliye etmeyi başardığı belirtildi.