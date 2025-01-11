Puslu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2025 14:58

Katil İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Albares: Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız
14:33
Trump, göreve başladığı gün 100'den fazla başkanlık kararnamesi çıkarmayı planlıyor
14:11
Muğla geçen yıl 3,7 milyon yabancı turisti ağırladı
16:15
Erdoğan: Vatanımızın bütünlüğünü bu çıyanlara yedirmeyeceğiz
13:58
Los Angeles'taki yangınlarda tahliye edilenler, uzun süren denetimlerden şikayetçi
13:43
Goril yavrusuna verilecek isim için anket başlatıldı… İşte son 4'e kalan isimler
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
Halfeti ilçesindeki batık kent: Çekem Mahallesi ve Savaşan köyü
FOTO FOKUS
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
Restoranı kundaklamaya çalışan saldırgan kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ