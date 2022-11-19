79 yaşında yaşamını yitiren Mevlüde Genç, vefatından sadece iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti:

"Cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin, Alman cumhurbaşkanlarının hepsinin resimleri var. Hepsi imzalı. Yalnız bu Cumhurbaşkanımızın imzası yok."

Mevlüde Genç'in isteği yerine getirildi

İmzalı fotoğrafını isteyen Mevlüde Genç, son isteğini TRT Haber'e verdiği röportajda dile getirmişti.

Genç'in isteği yerine getirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç'e teslim etti.

Milletvekili Zafer Sırakaya, "Bildiğiniz üzere maalesef Mevlüde annemizin ömrü vefa etmemişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Mevlüde annemizin ismine ithafen aynı zamanda Durmuş amcamızın ismini yazarak imzalı resmini bizlerle bugün ulaştırdı. Selamlarını ulaştırdı." dedi.

Fotoğraf, evin en güzel köşesine koyuldu.

"Cumhurbaşkanımıza bol bol tekrar selam söyleyin"

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, "Kendisi cumhurbaşkanımızı çok severdi. İmzalı resmini istiyordu. Bugün sayın vekilimizle beraber getirdik takdim ettik. Gerçekten bu aile bizim için çok önemli. Çünkü bu aile bizim yaşantımızın bir özeti." ifadelerini kullandı.

Durmuş Genç, fotoğrafı teslim almaktan duyduğu memnuniyeti "Sağ olsun vekilim getirdi imzalı resmi çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza da bol bol tekrar selam söyleyin." sözleriyle dile getirdi.

Solingen'de, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde 2 kızı, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç 30 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

Haber: Bülent Dönmez