Kansas eyaletindeki Sedgwick County Hayvanat Bahçesi'nde Mahale adlı şempanze, 15 Kasım'da sezaryenle doğum yaptı.

Perşembe günü çekilen videoda, doğum komplikasyonları nedeniyle yaklaşık iki gün yavrusundan ayrı kalan annenin, çocuğuyla bir araya geldiği anlar görüntülendi.

Videoda Mahale, çocuğunun kaldığı bölmeye girip bir süre bekliyor. Yavrusu bir kolunu havaya kaldırdığı anda da onu sevinçle kucağına alıyor.

[Fotoğraf: Facebook / @Sedgwick County Zoo]

Hayvanat bahçesi yetkilileri yavruya, Doğu Afrika'da kullanılan Svahili dilinde "oyun" anlamına gelen Kucheza adını verdi.

Mahale, Kucheza'ya sıkı sıkı sarılırken, hayvanat bahçesi görevlilerinden birinin "Aferin sana Mahale" dediği de duyuluyor.

Anne şempanzenin doğum yapmakta zorlandığını fark eden hayvan bakımı ekipleri, bebeğin cerrahi işlemle alınmasına karar vermişti.