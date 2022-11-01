Mevlüde Genç, Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı neonazilerin kundakladığı evde iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybetti. Yıllarca onların acısını taşıdı. Son konuşmasında, hayırlı bir ölüm istedi.

79 yaşında hayata veda eden Mevlüde Genç, katliam sonrası her iki topluma da yıllarca yapıcı mesajlar vererek herkesin sevgisini kazandı.

Yaşananları TRT Haber'e anlattı

Genç, 29 yıldır yaşadığı acıyı, geçtiğimiz Mayıs ayında TRT Haber'le paylaşmıştı.

Mevlüde Genç, yaşadığı acıların kendisine çok ağır geldiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Sanki bugün. Şuramda bir plak. Aynı teyp kaseti gibi, çekiyor tekrar geri başa geliyor oğlum. Bir gün kalbimden bir saat çıksa, hiç çıkmıyor. 5 tane evlat ya kolay mı? Hepsi çiçeği burnunda"

"Irkçı saldırıyı düzenleyenlere hakkımı helal etmiyorum"

Mevlüde Genç, evlatlarını kaybetmesine neden olan ırkçı saldırıyı düzenleyenlere hakkını helal etmediğini de söylemişti.

Genç, "Yalnız dört kişiye hakkımı helal etmiyorum. Evimi, yuvamı, çoluğumu çocuğumu mezar edenlere" demişti.

Mevlüde Genç, kendisini yalnız bırakmayan iki ülkeye ve Ankara'ya davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

Irkçılar tarafından kundaklandı

29 Mayıs 1993'te, Almanya'nın Solingen kentinde, 6 ailenin oturduğu Genç çiftine ait 3 katlı ev, ırkçılar tarafından kundaklandı.

Yangında evde bulunan yaşları 5 ile 26 arasında değişen Genç ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti. Gürsün İnce, Hatice Genç, Hülya Genç, Saime Genç ve Gülüstan Öztürk facianın kurbanları oldu.

Haber: Bülent Dönmez