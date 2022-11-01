Mevlüde Genç için facianın yaşandığı yerde cenaze namazı kılındı
Almanya'da 29 yıl önce yaşanan Solingen faciasında 5 yakınını kurban veren ve pazar günü hayatını kaybeden Mevlüde Genç için Almanya'da cenaze töreni düzenlendi. Genç'in cenazesi memleketi Amasya'da toprağa verilecek.
Mevlüde Genç, pazar günü akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Genç için, facianın yaşandığı Solingen'de cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Mevlüde Genç'in ailesi, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.
Akif Çağatay Kılıç, Mevlüde Genç'in yaşadığı acıya rağmen Almanya'daki Türk toplumu ve Alman komşularına sevgiyi, beraberliği aşılamaya çalıştığını söyledi.
Genç'in cenazesi memleketi Amasya'ya getirilerek, Solingen faciasında kaybettiği 5 yakınının yanına defnedilecek.
Genç ailesinin evi 1993 yılında ırkçı neonaziler tarafından kundaklanmış ailenin 5 üyesi faciada hayatını kaybetmişti.
Yakalanan failler, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.
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