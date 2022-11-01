Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
[Fotograf: AFP]
Hollanda’nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
Hollanda’nın Lahey kentinde sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, polise saldırdı.
Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi.
Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken, çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Son Haberler
- 21:36
- 21:40
- 21:20
- 21:10
- 21:05
Sıradaki Haber
Musk "mavi tik" fiyatını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz