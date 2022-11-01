Resmi olarak Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı sözde mülteci kampının ihtiyaçları çoğunlukla Yunan Kızılhaç'ı tarafından karşılanıyor. Ancak kamp, terör örgütlerine ev sahipliği yapıyor.

Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı'nın geçmişi Soğuk Savaş dönemine uzanıyor. O dönem Sovyetler Birliği'nden kaçanların barındığı kamp, yıllar içinde terör örgütünün kontrolüne geçerek, PKK'nın Avrupa'daki yuvası oldu.

Alanı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri koruyor

Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, Kızılhaç bayrakları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait bez parçaları yer alıyor. Kampa alınacak şahısların belirlenmesinde örgütün Atina'daki gençlik yapılanması söz sahibi.

Kampın güvenliğinden örgüt üyeleri sorumlu. Giriş-çıkış için teröristlerden izin gerekiyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de alanı "askeri yasak bölge" kapsamında koruyor.

Sorumluları 'Kandil' seçiyor

Lavrion'da 40 teröristin olduğu tahmin ediliyor. Yunan istihbarat birimlerinin koordinesinde eğitimleri özel olarak veriliyor. Kampta PKK'lı teröristlerin yanı sıra MLKP, DHKP-C ve FETÖ üyeleri de bulunuyor. Örgüt adına bir sorumlu tayin ediliyor ve bu sorumlular Kandil'in onayından geçiriliyor.

"Kampta PKK ve MLKP örgütünün flamaları asılı"

Türkiye'de yakalanan teröristlerin ifadeleri de Lavrion'u deşifre etti. Kampın aktarma merkezi gibi kullanıldığı ortaya çıktı.

Edirne'den kaçak olarak Yunanistan'a geçtiğini anlatan terör örgütü üyesi, ifadesinde şunları söyledi:

"Yunan polisine 'Türkiye’de terör suçlarından dosyam olması sebebiyle kaçtım' dedim. 1 hafta nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakıldım. Buradan Atina'ya geçerek örgüt mensuplarıyla buluştum, Lavrion'a yerleştim. 1 hafta kaldıktan sonra örgütün kırsal kadrosuna katılmak üzere Irak'a gittim. Kampta PKK ve MLKP örgütünün flamaları asılı. Suriye ve Irak'taki terör kamplarına gönderilmek üzere Lavrion'da örgüt üyeleri organize ediliyor. Avlu ve kamelya olarak kullanılan alanda eylem ve etkinlikler yapılıyor."

Yunanistan PKK'ya yalnızca Lavrion kampıyla destek vermiyor. Kültür Merkezi, sözde dayanışma komiteleri ve PYD temsilcilikleri ile de örgütün propagandası yapılıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz