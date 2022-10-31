"Cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin Alman Cumhurbaşkanlarının hepsinin resimleri var, hepsi imzalı. Yalnız bu Cumhurbaşkanımızın imzası yok." Bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İmzalı fotoğrafını istedi.

Mevlüde Genç, Almanya'nın Solingen kentinde ırkçı neonazilerin kundakladığı evde iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybetti. Yıllarca onların acısını taşıdı.

İmzalı fotoğraf sözünü aldı ancak isteğine ömrü vefa etmedi

Düsseldorf'taki Türk Başkonsolosluğu'nun düzenlediği 29 Ekim resepsiyonuna eşi ve çocuklarıyla katılan Mevlüde Genç, son isteğini TRT Haber röportajında dile getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını getirmesini istedi. Söz de aldı.

Genç, TRT Haber röportajında, "Onların yanında görünce bir boşluk hissediyorum imzalı resim istedim. O da benim dedi boynumun borcu, bir ay sonra getiririm dedi. Beni güvendirdi Allah da onu güvendirsin." diyerek duygularını dile getirmişti.

Faciada ölen yakınlarının yanına defnedilecek

79 yaşındaki Mevlüde Genç, aynı gece fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç için Solingen'de facianın yaşandığı yerde bir tören yapılacak. Cenazesi törenden sonra memleketi Amasya'ya götürülecek.

Mevlüde Genç, faciada hayatını kaybeden 5 yakınının yanına defnedilecek.