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Dünya
BBC 25.11.2024 08:13

Siyanürle 14 arkadaşını öldüren Taylandlı kadına idam cezası

Tayland’da yaşayan 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn, arkadaşını siyanürle öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Toplam 14 cinayetle suçlanan Sararat'ın kumar bağımlısı olduğu ve kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırdığı iddia edildi.

Siyanürle 14 arkadaşını öldüren Taylandlı kadına idam cezası

Tayland’da 36 yaşındaki Sararat Rangsiwuthaporn, arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Nisan ayında Sararat, arkadaşı Siriporn Khanwong (32) ile Bangkok'un batısındaki Ratchaburi bölgesinde bir Budist ritüeline katıldı. Ancak Siriporn, ritüelin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda vücudunda siyanür izlerine rastlandı. Polis, Siriporn’un çantasının, parasının ve telefonunun kayıp olduğunu belirledi ve Sararat’ı gözaltına aldı.

Kumar borcu cinayetleri

Sararat’ın kumar bağımlısı olduğu ve borçlarını ödeyemediği için arkadaşlarını hedef aldığı ortaya çıktı. Polis, zanlının kurbanlarına zehirli "bitkisel kapsüller" verdiğini ve borçlarını geri isteyen kişileri öldürdüğünü açıkladı. Kurbanlardan birinden 300 bin baht (yaklaşık 300 bin TL) aldığı ve ardından cinayeti işlediği tespit edildi.

Zanlının toplam 15 kişiyi hedef aldığı, ancak bir kurbanın hayatta kalmayı başardığı açıklandı.

Ailesinden tepki

Mahkeme kararı sonrası Siriporn’un annesi Thongpin Kiatchanasiri, “Adalet yerini buldu. Kızıma bu dünyada hâlâ adalet olduğunu söylemek istiyorum” dedi. Ancak duruşma sırasında Sararat’ın sergilediği kayıtsız tavırlar ve gülümsemesi, mağdur yakınlarının tepkisini çekti.

Yardım edenlere de ceza

Sararat’ın eski eşi, eski bir polis yüzbaşı ve avukatı da suç ortağı olarak yargılandı. Eski eşi 16 ay, avukatı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski eşin, Sararat’ın bazı cinayetlerinde rol aldığı iddiaları da gündeme geldi.

Sararat, toplam 80 suçlamayla karşı karşıya ve önümüzdeki dönemde 13 ayrı cinayet davasında daha yargılanacak. Tayland, son yıllarda artan siyanürle zehirlenme vakalarıyla gündemde. Sararat’ın davası, ülkede büyük yankı uyandırırken, mahkeme, zanlının Siriporn’un ailesine 2 milyon baht tazminat ödemesine de karar verdi. 

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