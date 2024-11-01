Sırbistan'da tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü: 14 ölü

Öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökme sonucu 14 kişi öldü, yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Ulusal yas ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Novi Sad'dan halka seslenen Cumhurbaşkanı Vucic, hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." dedi.

Vucic, binanın yakın zamanda yenilendiğini ancak çöken beton sundurmanın 60 yıldır yenilenmemesini "hayretle" karşıladığını sözlerine ekledi.