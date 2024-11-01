Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2024 21:10

Sırbistan'da tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü: 14 ölü

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü, 14 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da tren istasyonunun girişindeki çatı çöktü: 14 ölü
[Fotograf: AA]

Öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökme sonucu 14 kişi öldü, yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Ulusal yas ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Novi Sad'dan halka seslenen Cumhurbaşkanı Vucic, hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." dedi.

Vucic, binanın yakın zamanda yenilendiğini ancak çöken beton sundurmanın 60 yıldır yenilenmemesini "hayretle" karşıladığını sözlerine ekledi.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Sırbistan
Sıradaki Haber
Volkswagen’de kriz büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
00:13
Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yaptı: 50'si çocuk 84 kişi öldü
23:37
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 23 tutuklama
23:20
Bakan Kacır: Yapay zekadan daha fazla faydalanacağız
22:56
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
22:38
Ambulansa yol vermedi, şoför sokaktan geri manevrayla çıkmak zorunda kaldı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
FOTO FOKUS
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ