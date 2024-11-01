Volkswagen’de kriz büyüyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, üçüncü çeyrekte karını yüzde 41,7 kaybederken Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatma planıyla mali krizle karşı karşıya.

Araç teslimatlarında da 7,1’lik gerileme kaydeden firma, binlerce çalışanını çıkartmayı ve kalan diğer tesislerini küçültmeyi planlıyor.

Genel İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Bu, Almanya'nın en büyük sanayi grubunun kendi ülkesinde küçülmeye gittiğinin planıdır," açıklamasında bulundu.

Çalışanların maaşlarından yüzde 20 feragat etmeleri isteniyor

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Otomotiv Sektörü Uzmanı Mehmet Dilek, bu krizin diğer Alman otomobil üreticilerine de sıçrayabileceğini belirtti.

Volkswagen ve çalışanları arasına ciddi krizlerin yaşanacağını belirten Dilek, “Volkswagen, yaşanan krizde işçilerin yüzde 20'ye varan maaşlarından feragat etmelerini talep ediyor. İşçi sendikaları buna çok şiddetle karşı çıkıyor. Birincisi, fabrikaların kapatılmasına karşı çıkıyorlar. İkincisi, işçilerin herhangi bir şekilde maaşlarından feragat etmelerinin kesinlikle kabul edilemeyecek bir talep olduğunu dile getiriyorlar.” dedi.

30 yılıdır Almanya’da otomotiv sektöründe görev yapan Dilek, Volkswagen’de yaşanan krizin diğer Alman otomobil üreticilerini de etkileyeceğini söylüyor. Dilek, “Bu aynı zamanda sadece Volkswagen'in değil, Mercedes'in ve BMW'nin de problemi. Çünkü arzu edilen ve istenilen hızlı bir şekilde değişime ayak uyduramadılar. Bir hayli geride kaldılar. Mesela Tesla, Berlin'in hemen yakınlarında bir fabrika kurdu. 12 bin kişi çalıştırıyor. Bunların birçoğunu Berlin'deki Mercedes fabrikalarında çalışan işçilerden oluşturdu. Ayrıca Çinlilerin ürettiği araçların dünyaya çok hızlı, ucuz bir şekilde ve kaliteleri de bir hayli yükselmiş bir şekilde yayılmaları, bu Almanya'daki piyasayı çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Çünkü fiyatlar gerçekten neredeyse üçte birlere tekabül edecek kadar çok düşük.” diye konuştu.

"TOGG piyasaya çok iyi bir giriş yaptı"

Mehmet Dilek, Alman otomobil üreticililerinin yaşamış olduğu kriz, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için de bir fırsat olabileceğine değindi.

TOGG’un kendi alanında, en kaliteli araçlardan birini ürettiğinin altını çizden otomobil uzmanı, “TOGG Almanya’da da çok büyük bir ilgiyle bekleniyor. Özellikle bizim vatandaşlarımız ve otomobili takip eden veya tanıyan bir kesim tarafından. İyi bir start yapacağını düşünüyorum. Bir de Sedan modeli çıkacak yakında. O da çok hoş görünümlü bir araç. Onun da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir başlangıç yapıldı.” dedi.