Soykırımcı İsrail saldırdığı aile apartmanında 247 akrabayı katletti

Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi’ne gidecek olan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen kadın, "İsrail, beş katlı aile apartmanımızı bombaladı. Ben ve üç çocuğum ile bazı akrabalarım kurtulduk." diye konuştu.

İsrail'in kuşatması nedeniyle sağlık ekiplerinin hedef alınan bölgeye ulaşamadığını kaydeden kadın, "117 parçalanmış naaşı biz çıkarttık ve gömdük, yaklaşık 130 kişi hala enkaz altında." dedi.

İsrail'in kuşatması ve yürüttüğü soykırım nedeniyle sağlık ekiplerinin saldırı yapılan bölgelere ulaşamadığını, yaralıların müdahale edilemeden yaşamlarını yitirdiğini aktaran Filistinli kadın, "Kemal el-Advan Hastanesindeki yaralılar hayatlarını kurtarmaları ve hastanelere nakledilmeleri için Arap ülkelerine sesleniyor." diye konuştu.

İsrail ordusu 29 Ekim’de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait 5 katlı bir binaya saldırı düzenlemişti.