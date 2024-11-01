İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 1'i çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölen ve yaralılar, El-Avde Hastanesine nakledildi.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yapılan saldırıda ise 2 kişi can verdi, yaşamını yitirenlerin naaşları El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki sivil aracı hedef alan bombardımanı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.