Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2023 15:30

Sırbistan'da okullar 'bomba ihbarı' nedeniyle tahliye edildi

Sırbistan'da bazı okullar yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildi.

Sırbistan'da okullar 'bomba ihbarı' nedeniyle tahliye edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde bazı okulların e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, okulların tahliye edildiği ve bomba ihbarının sahte olup olmadığının kontrol edileceği belirtildi.

Okullara yönelik daha önce yapılan bomba ihbarlarının asılsız çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "8 Mayıs'tan itibaren, Sırbistan'daki tüm ilk ve orta okullarda ve ayrıca okul bölgelerinde, koruma önlemleri alan polis memurlarının varlığının artırıldığını hatırlatmak isteriz. Polis memurları, tüm vatandaşların emniyet ve asayişi ile günlük olarak ilgilenmektedir." denildi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K. 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıd 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Sırbistan'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
Sırbistan'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda ikişer polis görevlendirilmişti.

Başkentteki okul saldırısından 2 gün sonra 21 yaşındaki U.B. Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 can kaybıyla sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi

ETİKETLER
Sırbistan
Sıradaki Haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Son bir haftada 3 bin uyuşturucu şüphelisi yakalandı
15:47
Fransa'da su altında balık avlayan kişi köpek balığı saldırısında öldü
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm illerde oy oranını artırdı
15:26
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
15:17
Ukrayna: Rusya'nın fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamı imha edildi
15:19
Siirt'te gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Tarihi Şahruh Köprüsü kuşlara yuva oldu
Tarihi Şahruh Köprüsü kuşlara yuva oldu
FOTO FOKUS
Topkapı Sarayı FPV dron ile görüntülendi
Topkapı Sarayı FPV dron ile görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ