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Dünya
AA 29.05.2023 15:24

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tokayev görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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