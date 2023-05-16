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Dünya
AA 16.05.2023 16:04

Sırbistan'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

Sırbistan’da 3 Mayıs’ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırı sonrası ruhsatsız silahların teslimi için başlatılan kampanya kapsamında ise bugüne kadar 18 bine yakın silah ve patlayıcı yetkililere teslim edildi.

Sırbistan'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi

3 Mayıs’ta başkent Belgrad'daki bir ilkokulda 14 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kurban sayısı 10’a yükseldi.

Olayda ağır yaralanan bir kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Mayıs'taki saldırıda 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi olay yerinde can vermiş, 6'sı çocuk biri öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.

Ülkeyi yasa boğan saldırı sonrasında gözler vatandaşların elinde bulunan ruhsatsız silahlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in silahların gönüllü olarak yetkililere teslim edilmesi yönündeki çağrısı karşılık buldu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Danilo Stevandic, sadece yedi gün içinde vatandaşların 15 bin 247'si silah, 2 bin 643'ü küçük patlayıcı olmak üzere 17.890'dan fazla silah ve mühimmatın teslim edildiğini açıkladı.

Kanlı saldırının ardından bazı okul yönetimleri de kendi güvenlik tedbirlerini sıklaştırdı. Okulların tüm giriş kapılarının kilitlenmesi, her katta nöbetçi öğretmenlerin görevlendirilmesi, öğrencilerin çantalarının kontrol edilmesi, alınan tedbirlerden bazıları.

Veliler bu önlemler sayesinde Sırbistan genelinde sıklıkla görülen akran zorbalığı vakalarının da azalacağı, öğrencilerin daha serbest bir şekilde şikayette bulunmasına katkı sağlanacağını savunuyor.

Sırbistan’da okul saldırısından yalnızca iki gün sonra, Belgrad’a bağlı Mladenovac’ta 21 yaşındaki bir saldırgan seyir halindeki araçtan etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.

17 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının ardından ülkede ulusal yas ilan edilmişti. 

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