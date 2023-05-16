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Dünya
AA 16.05.2023 15:55

Letonya Rusya'ya ait Kaliningrad'ın adını farklı kullanacak

Letonya Devlet Dil Merkezi Baltık Denizi kıyısındaki Rusya'ya ait Kaliningrad'ın adının tarihteki isimleri "Karalauci" ya da "Königsberg" olarak kullanılmasına karar verdi.

Letonya Rusya'ya ait Kaliningrad'ın adını farklı kullanacak
[Fotograf: Reuters]

Letonya Kamu Yayıncılığı'nın (LSM) haberinde, "Güle güle Kaliningrad, tekrar hoş geldin Königsberg" başlığı kullanıldı.

Haberde, Letonya Devlet Dil Merkezi tarafından 15 Mayıs'ta alınan karar göre, Baltık Denizi kıyısındaki Rusya'ya ait Kaliningrad'ın adının tarihteki isimleri "Karalauci" ya da "Königsberg" olarak kullanılmasına karar verildiği ifade edildi.

Polonya ve Litvanya sınırında yer alan bir Rus toprağı olan Kaliningrad, Lehçe Krolewiec, Litvanca Karaliaucius ve Letonya dilinde Karalauci olarak biliniyor. Söz konusu bölge, Alman tarihinde ise Königsberg ismiyle anılıyor.

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"Polonya Cumhuriyeti Dışındaki Coğrafi Adların Standardizasyonu Komitesi" de Kaliningrad'ın adının 9 Mayıs itibarıyla Krolewiec olarak kullanılmasına karar vermişti.

Baltık medyasında yer alan haberlere göre, benzer bir adımı Litvanya'nın da atması bekleniyor.

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