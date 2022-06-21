Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'dan ilhak ettiği Kaliningrad, son günlerde yeniden gündeme geldi. Bölge, Rusya ve Avrupa arasındaki güvenlik krizinin yeni adresi oldu.

Rusya'ya bağlı Kaliningrad, Baltık Denizi kıyısında ancak Rusya ile kara sınırı yok.

Litvanya, kendi toprakları üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine demir yolu taşımacılığına kısıtlama getirdi.

Rusya'dan demir yolu ile Kaliningrad'a ürün götürülemiyor.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uyguladığı mallar da Litvanya'dan Kaliningrad'a nakledilemiyor.

Kremlin: Bu adım illegal ve kabul edilemez

Rusya, Litvanya hükümeti ve Avrupa Birliğine tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu adımın illegal ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Litvanya'ya yaptırım uygulanacak

Rusya Ulusal Güvenlik Sekreteri de Litvanya'ya karşı yaptırım uygulayacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Litvanya maslahatgüzarına, bu eylemlerin açıkça düşmanlık olarak görüldüğü söylenerek protesto notası verildi.

AB'nin Moskova Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrılarak protesto notası verildi. Kaliningrad'a transit geçişlerin derhal serbest bırakılması, aksi halde misillemelerin geleceği bildirildi.

Yeni Kırım olabilir endişesi

Ukrayna'da savaş neredeyse dördüncü ayına girerken, Rusya'da Kaliningrad'ın yeni Kırım olma endişesi hakim.

Kaliningrad'ın karada 2 komşusu var, onlar da Avrupa Birliği ve NATO üyesi.

Almanların da yaşadığı bölgede çoğunluğu Rus 1 milyondan fazla kişi bulunuyor.

Polonya sınırı zaten kapalı durumda.

Rusya sadece uluslararası sulardan veya kendisine hava sahasını kapatmayan ülkelerden bölgeye ulaşabilecek. Bu da bölgeyi, yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile benzer duruma getiriyor. Avrupa'nın ise bölgeye dair ciddi kaygısı var.

Konu NATO zirvesine taşınıyor

Rusya'nın bölgede konuşlandırıldığı iddia edilen füze ve silahların yanısıra, deniz ve hava üsleri Avrupalıları rahatsız ediyor.

Konunun gelecek hafta Madrid'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde ele alınması bekleniyor.